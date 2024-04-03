Gümüşhane'de sol ön ayağı kopmuş 'Topal Ayı' görüntülendi
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ve sol ön ayağı kopmuş olarak görüntülenen ayı şaşkınlığa sebep oldu. Ayının 1 yıl önce de yine kopuk ayaklı haliyle görüntülendiği öğrenildi.
Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Keçikaya Köyü'nde sol ön ayağı kopmuş vaziyette bir ayı görüntülendi.
Keçi Kayalıkları olarak adlandırılan dağlık alanda yaban hayatını gözlemleyen ve 1 yıl önce de yine yakın bir bölgede sol ayağı kopuk vaziyette görüntülediği ayıyı tekrar kayda alan Tutar, ayının bir ayağı kopuk vaziyette sekerek hayatta kalmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.
Kış uykusundan yeni uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayının o anları kameralara yansırken, vahşi hayvanın nasıl avlanıp hayatta kalabildiği de merak konusu oldu.
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