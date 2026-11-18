(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yabancılara 150 bin dolardan başlayan yatırımla ikamet izni kararına ilişkin, "Fon skandalında en az 850 milyar liralık soygun yapılmışken, 8-10 milyon liraya yıllarca ikamet izni verilmesi ve vatandaşlık yolunun da açılabilecek olması, Türkiye'nin içinde bulunduğu absürtlüğü net biçimde ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yatırım yapan yabancıların ikamet izinlerindeki limitlere ilişkin yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Günaydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"7,5 milyon getiren yabancıya 3, 10 milyon lira getirene 5 yıl ikamet izni... Bu memleket hiçbir dönemde bu kadar ucuzlatılmamıştı. Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 150 bin dolar getiren yabancıya 3 yıl; 200 bin dolar getiren yabancıya 5 yıl ikamet izni veriliyor.. Vatandaşlarımız vize kuyruklarında bekletilip talepleri reddedilirken ve Avrupa'ya kısa süreli seyahatler için dahi çoğu zaman giremezken, görece yüksek sayılmayacak tutarları yurt içine getiren yabancılara 3 ila 5 yıllık ikamet izni...

Peki bu iş ikamet izni ile sınırlı mı? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinin 1. fıkrası, ikamet izni alan yabancıların Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabileceğini düzenliyor. Tek ölçüt, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. Ancak dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 4. maddesinde, 'Bu Karara istinaden düzenlenecek ikamet izinleri 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında değerlendirilmez' denilmektedir. İkamet izni alanlara vatandaşlık yolu, şimdilik kapatılmış görünüyor. Ancak bilinmelidir ki, Vatandaşlık Kanunu'nun 12. maddesi orada dururken, Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yukarıda belirtilen 4. maddesinin bir başka kararla ortadan kaldırılması, bunlara kanun yoluyla vatandaşlık kanalını kolayca açabilecektir.

Fon skandalında en az 850 milyar liralık soygun yapılmışken, 8-10 milyon liraya yıllarca ikamet izni verilmesi ve vatandaşlık yolunun da açılabilecek olması, Türkiye'nin içinde bulunduğu absürtlüğü net biçimde ortaya koymaktadır."