GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı - Son Dakika
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GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı

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- ADLİ SONUÇ ve DETAYLAR EKLENDİ

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan F.E, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan, Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen A.A. da Cumhuriyet savcılığına gelerek teslim oldu.

Şüphelilerden O.A, E.A, S.A. ve O.B.V. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan A.R.D, F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, K.A. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.B, Y.A. ve K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazılarının Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmesine rağmen Yalım'a ait işletmelerde servis elemanı, güvenlik görevlisi ve ışıkçı gibi pozisyonlarda çalıştığının tespit edildiği öğrenildi.

HTS ve daraltılmış baz kayıtlarında bazı şüphelilerin de mesai saatleri içinde Yalım'a ait işletmelerde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Olay

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Yalım'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNCELLEME - Uşak Belediyesinde sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik operasyonda yakalananlardan 9'u tutuklandı - Son Dakika
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