GÜNDEM / 11 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 11 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katılacak.

11.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katılacak.

(Ankara 16.30/18.58)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda büyükelçilerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumu ile bakanlar yuvarlak masa toplantılarına, Katar yuvarlak masa etkinliğine, KAGİDER "Sürdürülebilir Bir Dünya için Geleceğin Kadın Liderleri" yan etkinliği ile ikili görüşmelere katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakım çalışmasını inceleyecek, basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

?1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, iftar programına katılacak, Ulu Cami'de teravih namazı kıldıracak.

(Iğdır/17.00/18.13/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın organizasyon detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı, Mandarin Oriental İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek. ???????

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunun dördüncü haftasında, K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımını ağırlayacak; Galatasaray ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/20.00/Malaga/22.30) (Fotoğraflı)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasından ertelenen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı oynanacak.

(Ordu/13.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur firması arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Beştepe, Ekonomi, ankara, Finans, Güncel, İftar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Mart 2025 - Son Dakika

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