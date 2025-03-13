GÜNDEM / 13 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 13 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine iştirak edecek, TBMM'de milletvekilleriyle iftar yapacak.

13.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine iştirak edecek, TBMM'de milletvekilleriyle iftar yapacak.

Ödül töreni ve iftar programında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer alacak.

(Ankara/14.00/TBMM/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenecek Yenimahalle Belediyesi Mahalle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 69. Oturumu Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli Yan Etkinlik ile Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının (TACCI) "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" programlarına iştirak edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda fahri hemşehrilik beratı verilecek.

(Hatay/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Batman/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Teşkilatına ve Dörtyol mevkisinde esnafa ziyarette bulunacak, "İftara 5 Kala" Programı ile Kulempark'ta İftar ve Gençlik Programı'nda yer alacak.

(Erzincan/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki parti heyeti, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'i Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret ettikten sonra basına açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve temaslarda bulunacak.

(Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayına yönelik kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nin final müsabakalarını takip ederek gösteri maçında forma giyecek, Sultanbeyli'de "3 Bin Gencimizle İftar" programına katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibine konuk olacak.

(Glasgow/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Mart 2025 - Son Dakika

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