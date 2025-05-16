GÜNDEM / 16 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış törenine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve Zirve Genel Oturumu'na iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'na katılacak.

(Tiran/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ada Kıbrıs Turizm Master Planı Tanıtım Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Otizm Sempozyumu ile Kuşadası Belediyesi toplu açılış törenine katılacak, partisinin ?Kuşadası İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Nazik Bezmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi açılış töreni ile Didim Belediyesi Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aydın/10.00/14.00/15.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzin ve Samandağ Adalet Sarayları temel atma töreni ile Düziçi Adalet Sarayı temel atma törenine iştirak edecek, Osmaniye Adalet Bakanlığı Konutları inşaat alanı ile AK Parti İl Teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Hatay/10.30/Osmaniye/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta Kadın Kooperatifleri Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Büyük Aile Buluşması'na iştirak edecek, Gaziantep'te Galle Park Aile Dostu Park Ünvanı ve Engelli Erişim Belgesi Verilmesi programına, Gaziantep Aile Festivali'ne ve Mutfak Sanatları Merkezi Aile Dostu Mekan Etiketi Verilmesi programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.15/11.00/11.15/Gaziantep/13.15/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre Salonu'nda 2. Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cezaevleri ve Sağlık" sempozyumunun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliğe ziyarette bulunacak, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi açılış törenine katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Sinop/09.45/10.30/11.40/12.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Yedigöze Sulama Projesi'nde incelemelerde bulunacak, Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi Altyapı İnşaat Başlangıcı ve AR-GE Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Adana/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı motorlu kara taşıtları ve konut satış istatistiklerini, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2024 yılına yönelik "İstatistiklerle Gençlik" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ve ilk çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son gününde, ABD- Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi toplantısına katılacak.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Polonya'da başlayacak. Yarı final ilk maçında Halkbank, İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig play-off 2. tur rövanş maçları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası, Türk Telekom- Beşiktaş Fibabanka maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı konuk edecek.

(Muğla/19.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.