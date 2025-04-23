GÜNDEM / 23 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak.

TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek ve Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(Ankara/09.00/09.15/10.00/11.00/11.30/14.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi törene, Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantıya, Birinci Meclis önündeki halk buluşmasına ve Anıtkabir'e yürüyüş etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temsili makam devir teslim törenine katılacak, 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlik alanlarını gezecek.

(Ankara/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ndeki İlk Adım: Yapay Destekli Dijital Sanat Sergisi ile CSO Ada Ankara'daki İstiklal Yolu: Mutlu Çocuk Yüzleri Sergisi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, elma bahçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, MHP ile AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Niğde/11.30/14.30/16.00/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de resmi temaslarda bulunacak.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katılacak, 57. Alay Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Zafer Kupası yarışları, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde verilecek startla başlayacak. Organizasyon 25 Mayıs'ta Çanakkale'de sona erecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarında AS Monaco ile Barcelona, Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Monako/20.00/Atina/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Yunanistan'ın AEK ekibi, Fransa temsilcisi Nanterre'yi konuk edecek. Kazanan takım Dörtlü Final'e kalan son takım olacak.

(Atina/19.30)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama düzenleyecek. Kutlama etkinliğine Başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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