GÜNDEM / 27 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 27 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşecek, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

27.03.2025 09:24
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşecek, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/17.00/19.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'da düzenlenecek "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ile TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde son gelişmelere ilişkin düzenleyeceği basın toplantısında uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Binbirdirek Sarnıcı'nda "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz ile İftar Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik'teki değerlendirme toplantısı ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve 200 yataklı devlet hastanesi inşaat alanına ziyarette bulunacak, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış programına iştirak edecek, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirecek, Vefa İftarı'na katılacak.

(Çorum/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Antalya Mermer Fabrikası'nı ziyaret edecek.

(Burdur/15.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Şırnak-Cizre yolu üzerindeki göçer çadırlarını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, çiftçilerle iftar programına katılacak.

(Şırnak/12.30-18.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret ve iş gücü istatistikleri ile 2023 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu ara toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) grup kura çekimi, Letonya'da yapılacak.

(Riga/16.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçları tamamlanacak; Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/15.30/Mersin/17.30) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak, derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Mart 2025 - Son Dakika

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