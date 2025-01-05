GÜNDEM / 5 Ocak 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 5 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak.

05.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak.

(Rize/14.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılacak, partisinin Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kars/10.00/Erzurum/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bartın/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(Kars/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak.

(Kars/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, Kasımpaşa- Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK- Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor- Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Balıkesir/13.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes ve Karşıyaka- Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor, Adasokağı- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/Adana/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8- Fransa Süper Kupası finali, Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da oynanacak.

(Doha/19.30) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Yenişehir, Politika, AK Parti, Trabzon, Kültür, ankara, Güncel, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 5 Ocak 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
07:27 Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 10:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 5 Ocak 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.