GÜNDEM / 5 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu ile Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongrelerine katılacak.

(Rize/14.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek, Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde halk buluşmasına katılacak, partisinin Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kars/10.00/Erzurum/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bartın/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(Kars/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacak.

(Kars/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, Kasımpaşa- Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK- Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Muğla/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor- Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor- Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Balıkesir/13.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes ve Karşıyaka- Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor, Adasokağı- Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/Adana/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8- Fransa Süper Kupası finali, Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da oynanacak.

(Doha/19.30) (Fotoğraflı)

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