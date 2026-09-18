GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2026 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak, KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na, Atlılar Şehitleri Devlet Töreni'ne ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iş insanları ve Birleşik Lastik Fabrikası işçileri ile buluşacak. Cuma namazını Ulu Cami'de kılacak Özel, esnaf ziyareti yapacak, incir üreticileriyle bir araya gelecek, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşe iştirak edecek.

(Bursa/10.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak. Gürlek, Adliyeyi ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Kadın Kolları programı, STK, teşkilat ve gençlik buluşmalarına katılacak.

(Adana/10.20-19.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atakule'de düzenlenecek Singapur Milli Günü'ne iştirak edecek.

(Ankara/18.50)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları basın toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iş insanlarıyla istişare toplantısı düzenleyecek.

(Yozgat/11.00/11.30/13.30/16.00)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına, Belediye Başkanlığına ve Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna ziyarette bulunacak, Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu ile AK Parti Kıyıköy Belde Teşkilatı açılışına iştirak edecek.

(Kırklareli/09.00-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dicle Üniversitesi'nde TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret edecek, Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yapacak, Diyarbakır Fuar Alanı'ndaki TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret edecek, Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış-Temel Atma ve İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.15/11.30/13.30/14.45/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak ve jeotermal sera incelemesinde bulunacak.

(Erzincan/09.00/10.00/10.30/15.15)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüşecek, Türkiye-İtalya İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Roma)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4. Pist Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-?? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli"ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak, Ulu Cami'de cuma hutbesi irat edecek.

(Erzurum/10.00/12.14)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor ve Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.00/Muğla/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa (EuroLeague Super Cup) organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin-Olympiakos ve Dubai Basketbol-Real Madrid maçları oynanacak.

(Abu Dabi/17.00/20.00)

5- Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarının ikinci gününde adalar parkurunda mücadeleler gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

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Kaynak: AA
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