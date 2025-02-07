GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Narlıca Mezarlığı'na ve Defne Belediyesine ziyaretin ardından Belediye önünde basın açıklaması yapacak, Deprem Anneleri Korosu etkinliği ile konteyner...

07.02.2025 00:47
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Narlıca Mezarlığı'na ve Defne Belediyesine ziyaretin ardından Belediye önünde basın açıklaması yapacak, Deprem Anneleri Korosu etkinliği ile konteyner kent mevlit törenine katılacak.

(Hatay/09.30/11.00/13.00/14.00/15.30/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Gediz ilçesinde işyeri açılışı yapacak, Kütahya Şehit Aileleri Derneğini, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına iştirak edecek.

(Kütahya/14.00/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze- Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Gençlerbirliği- Esenler Erokspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Mersinspor- Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(Mersin/19.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2025 - Son Dakika

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