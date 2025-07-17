Gündem: TBMM'de Önemli Toplantılar - Son Dakika
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Gündem: TBMM'de Önemli Toplantılar

17.07.2025 00:10
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TBMM'de Numan Kurtulmuş önemli görüşmeler yapacak, ayrıca ekonomi ve spor alanında gelişmeler yaşanacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul edecek. Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/09.30/12.00/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti heyetiyle görüşecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.45)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

(New York)

2- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenecek, "Mobil Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/13.00)

3- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Japonya'da gerçekleştirilen üçüncü haftasında ikinci maçını Almanya ile yapacak.

(Chiba/09.30)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'deki yeni sezon kamp çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Portekiz'in Portimonense ekibiyle karşılaşacak.

(Albufeira/22.00)

3- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Slovakya ekibi Petrzalka 1898 ile Ergo Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Wiener Neustadt/19.30)

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Kaynak: AA

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