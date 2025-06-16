Güney Afrika'dan İsrail'e Sert Kınama

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, sivillerin hedef alınmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınanarak, "Askeri personelin yanı sıra sivil kayıpların da bildirilmesi son derece endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulanarak, özellikle nükleer tesislere yönelik saldırıların doğurduğu güvenlik riskinin endişe verici olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarının "öz savunma" ile alakası olmadığının altı çizilerek, "Birleşmiş Milletler (BM) şartlarına göre yalnızca bir devlet silahlı bir istilaya maruz kaldığında öz savunmayı öngörür. Bu nedenle, İsrail'in önleyici öz savunmada hareket ettiğine dair kamuoyuna yaptığı duyuru geçerli değildir ve eylemleri bir kez daha hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, İran hükümetine ve halkına hayatını kaybedenler için taziye sunularak, taraflara gerginliği azaltmak ve istikrarı teşvik etmek için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.