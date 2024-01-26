Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı

Güney Afrika Kamu Diplomasisi Başkanı Clayson Monyela, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine verdiği tedbir kararı hakkında, "Hükümlerin hayata geçmesinden oluşan asıl iş şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Monyela, ülkesinin UAD'ye İsrail aleyhine yaptığı başvuru kapsamında bugün açıklanan tedbir kararlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Monyela, "Güney Afrika bu yüzden burada. Birisinin çıkıp 'Bir daha asla' demesi gerektiğini düşünüyorduk." dedi.

Filistin halkının da yaşama hakkı olduğunu savunan Monyela, "Divanın kararı önemliydi ancak hükümlerin hayata geçmesinden oluşan asıl iş şimdi başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Monyela, tedbir kararlarının hangi mesajı verdiğine ilişkin soruya ise "15'e karşı 2 ret ya da 16'ya karşı 1 ret oylarına bakarsanız yargıçların onlara sunulan deliller ve argümanlar hakkında neler düşündüğünü görebilirsiniz." sözleriyle yanıt verdi.

Divana daha fazla kanıt sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Monyela, "Top şimdi İsrail'de." dedi.