 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı

Güney Afrika Kamu Diplomasisi Başkanı Clayson Monyela, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine verdiği tedbir kararlarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Monyela, tedbir kararlarının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtirken, Filistin halkının yaşama hakkını savunduğunu vurguladı. Ayrıca, UAD'nin verdiği kararların yargıçların deliller ve argümanlar hakkında ne düşündüğünü gösterdiğini ifade etti ve İsrail'e daha fazla kanıt sunacaklarını söyledi.

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı
26.01.2024 - 18:49,
Abone Ol

Güney Afrika Kamu Diplomasisi Başkanı Clayson Monyela, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhine verdiği tedbir kararı hakkında, "Hükümlerin hayata geçmesinden oluşan asıl iş şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Monyela, ülkesinin UAD'ye İsrail aleyhine yaptığı başvuru kapsamında bugün açıklanan tedbir kararlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Monyela, "Güney Afrika bu yüzden burada. Birisinin çıkıp 'Bir daha asla' demesi gerektiğini düşünüyorduk." dedi.

Filistin halkının da yaşama hakkı olduğunu savunan Monyela, "Divanın kararı önemliydi ancak hükümlerin hayata geçmesinden oluşan asıl iş şimdi başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Monyela, tedbir kararlarının hangi mesajı verdiğine ilişkin soruya ise "15'e karşı 2 ret ya da 16'ya karşı 1 ret oylarına bakarsanız yargıçların onlara sunulan deliller ve argümanlar hakkında neler düşündüğünü görebilirsiniz." sözleriyle yanıt verdi.

Divana daha fazla kanıt sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Monyela, "Top şimdi İsrail'de." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:35:35. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement