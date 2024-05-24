Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara'ya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara'ya döndü

Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara\'ya döndü

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Eskişehir'den Ankara'ya dönüşünde araç yerine yüksek hızlı tren (YHT) tercih etti. Jeong, seyahati sırasında YHT'nin rahat, hızlı, temiz ve çok güzel olduğunu Türkçe söyledi. Büyükelçi Jeong'un YHT seyahati yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

24.05.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, ağaç dikme törenine katılmak üzere gittiği Eskişehir'den Ankara'ya araç yerine yüksek hızlı tren (YHT) ile döndü.

Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Jeong, 22 Mayıs'ta Eskişehir Kent Parkı'ndaki Eskişehir-Paju Dostluk Parkı Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Eskişehir programının ardından Ankara'ya dönüşünde araç yerine YHT'yi tercih etti.

Jeong, seyahati sırasında YHT'nin, "rahat, hızlı, temiz ve çok güzel" olduğunu Türkçe söyledi.

Büyükelçilik, Jeong'un Türkçe YHT mesajını elçiliğin Instagram hesabından paylaştı.

Büyükelçi Jeong'un YHT seyahati yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Güney Kore, 20 Dakika, Eskişehir, Ankara, Yht, Ulaşım, Çevre, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara'ya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
16:00 Yeni Kaledonya’da protestoların ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi Yeni Kaledonya'da protestoların ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 20:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore Büyükelçisi YHT ile Ankara'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement