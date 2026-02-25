Güney Kore'de Doğum Oranı Artıyor - Son Dakika
Güney Kore'de Doğum Oranı Artıyor

25.02.2026 12:02
2025'te doğum oranı 2010'dan bu yana en hızlı artışı gösterdi, doğurganlık hızı 0,8'e yükseldi.

Güney Kore'de, 2025 yılında kayıtlara geçen doğum oranı, 2010'dan bu yana yıllık bazda görülen en hızlı artış olurken, toplam doğurganlık hızı 4 yıl aradan sonra yeniden 0,8 seviyesine yükseldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkedeki doğum oranlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, geçen yıl 254 bin 500 bebek dünyaya geldi ve bu sayı, 2024 yılına kıyasla 16 bin 100 kişilik artışa işaret etti. Yenidoğan sayısındaki yüzde 6,8'lik bu yükseliş, 2010'dan bu yana görülen en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu veriler, doğum oranlarında son iki yıldır süren yükseliş ivmesinin korunduğunu da gösterdi.

Öte yandan, ülkedeki toplam doğurganlık hızı, 2024'e kıyasla 0,05 oranında artarak 0,8'e ulaştı. Böylece doğurganlık hızı oranı, 4 yılın ardından en yüksek seviyeyi yeniden yakalamış oldu.

Veriler ayrıca, 2025 yılında ölüm sayısının yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 363 bin 400'e ulaştığını ve bunun 110 bin kişilik doğal nüfus azalmasına yol açtığını ortaya koydu.

İstatistik Kurumu yetkilisi Park Hyun-jeong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni doğan bebek sayısındaki artışı evliliklerin yükselmesine ve 2021'den bu yana en uygun doğurganlık yaş grubunu oluşturan 30'lu yaşlarının başındaki kadın nüfusunun sürekli artmasına bağladı.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Kaynak: AA

