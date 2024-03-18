Güney Kore Devlet Başkanı: Yapay Zeka Demokrasi Krizlerine Neden Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı: Yapay Zeka Demokrasi Krizlerine Neden Olabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yapay zeka gibi dijital teknolojilerin hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda demokrasi krizlerine neden olabileceğini söyledi. Yoon, yapay zekanın demokrasiler üzerindeki etkilerini ele aldığı Demokrasi Zirvesi'nde, dijital teknolojilerin çelişkili yapılarına dikkat çekti ve yapay zekanın yanlış bilgilerin yayılması ve demokratik sistemlere tehdit oluşturması konusunda uyarıda bulundu. Diğer ülkelerin yetkilileri de benzer endişeleri dile getirdi ve demokrasinin korunması için özel önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

18.03.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yapay zeka gibi dijital teknolojilerin, hayatı kolaylaştırırken "demokrasi krizlerine" neden olabileceğini söyledi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Yoon, başkent Seul'de düzenlenen "Demokrasi Zirvesi"nde yaptığı açılış konuşmasında, yapay zekanın demokrasiler üzerindeki etkilerini ele aldı.

Yoon, dijital teknolojilerin "çelişkili yapılarına" dikkati çekerek, yapay zeka gibi teknolojilerin, "hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda demokrasi krizlerine neden olabileceğini" ifade etti.

Yapay zeka kaynaklı yalan haberlerin ve yanlış bilgilerin, insan haklarını ihlal etmesinin yanı sıra demokratik sistemlere karşı da tehdit oluşturduğunu belirten Yoon, dijital teknolojilerin demokrasiyi geliştirirken, birey ve toplumun güvenliğinin de garanti altına alınmasından emin olunması gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ise zirvede yaptığı konuşmada, "Jeopolitik tansiyonların yükseldiği bu dönemde, dünyamızın demokratik değerlerden uzaklaştığına şahit oluyoruz" ifadeleriyle zirvenin kritik dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

Cho, "dijital teknolojiler ile demokrasinin etkileşiminin hem benzersiz fırsatlar hem de çetin zorluklar sunduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yapay zekanın, demokrasinin zorlandığı kritik alanlardan biri olduğunu aktardı.

Bazı hükümetlerin, yapay zekayı suistimal ederek seçimlere zarar verecek "yalan ve yanlış bilgiler" yaydığını savunan Blinken, şu anda alınan kararların gelecek nesilleri etkileyeceğinin altını çizdi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ise demokrasinin birçok açıdan tehditlerle yüzleştiğini ve bu tehditlerinin her birisine karşı özel önlem alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Demokrasi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı: Yapay Zeka Demokrasi Krizlerine Neden Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kazakistan'da Milli Kıyafet Günü Kutlanıyor
    15:54 Kazakistan'da Milli Kıyafet Günü Kutlanıyor

    Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor. Ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor. Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi. Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu. Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.

  • Mudurnu'da çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör tamamen yandı
    15:54 Mudurnu'da çıkan yangında iki ev, samanlık, odunluk ve traktör tamamen yandı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ferüz köyünde çıkan yangında, M.Ç'ye ait samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki katlı ahşap ev ile F.Ç'ye ait iki katlı ahşap eve ve odunluğa sıçradı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 2 katlı iki ev ile samanlık, odunluk ve traktör kullanılamaz hale geldi. İki kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • ETÜ Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasını 3 kupa ve 1 madalya ile tamamladı
    15:52 ETÜ Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasını 3 kupa ve 1 madalya ile tamamladı

    Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri takım halinde Kadın Tüfek kategorisinde birinci oldu. Ayrıca, Tüfek Mix yarışmasında ikinci, Kadın Tabanca Takımı ise üçüncü oldu. ETÜ'nün Olimpik Milli Sporcusu Damla Köse ise Kadın Tüfek Ferdi kategorisinde altın madalya kazandı.

  • 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
    15:52 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

    Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

  • Samsun'da Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi
    15:52 Samsun'da Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

    Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Vezirköprü'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Alaçam'da ise öğrenciler tiyatro gösterisi sundu ve resim sergisi gezildi.

  • Kültürümüzün Hafızası Müzelerdir
    15:51 Kültürümüzün Hafızası Müzelerdir

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Keşan ilçesinde Keşan Kent Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürün hafızasının müzeler olduğunu vurgulayarak, müzelerin içindeki türküsüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, her şeyiyle unutulmaması gereken unsurlar olduğunu belirtti. Müzenin çevre düzenlemesiyle bir kültür merkezi haline dönüşeceğini dile getiren Yazgı, müzenin aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim kampüsü olma yolunda çaba sarf edildiğini ifade etti.

  • Osmaneli'de Çanakkale Şehitleri Anma Günü törenleri düzenlendi
    15:50 Osmaneli'de Çanakkale Şehitleri Anma Günü törenleri düzenlendi

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü töreni düzenlendi.

  • Başkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi
    15:50 Başkale'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

    Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu ve şehitler için dua edildi. Programda konuşmalar, tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunması da yer aldı. Törene ilçe yöneticileri, askeri yetkililer, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.


15:25 Kadıköy’de bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan sanığın cezası belli oldu Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sanığın cezası belli oldu
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
15:44 Popüler çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti Popüler çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti
15:35 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Yumruk Yumruğa Kavga Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Yumruk Yumruğa Kavga
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 15:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı: Yapay Zeka Demokrasi Krizlerine Neden Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement