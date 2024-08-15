Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kore Yarımadası'nın birleşik ve özgür bir ulus olması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kore Yarımadası'nın birleşik ve özgür bir ulus olması için çağrıda bulundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kore Yarımadası'nın birleşik, özgür ve demokratik bir ulus olması gerektiğini vurgulayarak, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması halinde ekonomik işbirliğine başlanacağını söyledi.

15.08.2024 13:16
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "özgür ve birleşik Kore" vizyonunun tanıtımı kapsamında yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nın tamamında halkın hak sahibi olduğu birleşik, özgür ve demokratik bir ulus kurulduğunda nihayet tam özgürlüğe kavuşmuş olacağız." dedi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, "Japon sömürgesinin sona ermesini" simgeleyen Kurtuluş Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası'nın bölünmüşlüğüne işaret ederek, "Tam kurtuluş tamamlanmamış bir görev olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Özgür ve birleşik Kore" vizyonuna değinen Yoon, "Sahip olduğumuz özgürlük, insanların özgürlükten mahrum bırakıldığı, yoksulluk ve açlık çektiği Kuzey'in donmuş krallığına da genişletilmelidir. Ancak Kore Yarımadası'nın tamamında halkın hak sahibi olduğu birleşik, özgür ve demokratik bir ulus kurulduğunda nihayet tam özgürlüğe kavuşmuş olacağız." görüşünü paylaştı.

Birleşmenin mümkün olabilmesi için atılması gereken 3 adımı anlatan Yoon, bunların Güney Kore'yi sahte haberler ile diğer istikrarsızlaştırıcı unsurlardan korumak, Kuzey Kore'de insan haklarını iyileştirmek ve uluslararası toplumla işbirliğini güçlendirmek olduğunu aktardı.

"Kuzey Kore nükleer silahlardan arınma yönünde adım atarsa ekonomik işbirliğine başlayacağız"

Yoon, "Eğer daha fazla Kuzey Koreli özgürlük aracılığıyla birleşmenin kendi hayatlarını iyileştirmenin tek yolu olduğunu anlar ve birleşik bir Kore Cumhuriyeti'nin kendilerini kucaklayacağına ikna olursa, özgürlük temelli bir birleşme için güçlü ve dostane güçler haline geleceklerdir." dedi.

Kuzey Kore'nin ülkeyi nükleer silahlardan arındırması halinde ekonomik destekte bulunulacağını söyleyen Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlardan arınma yönünde tek bir adım attığı anda siyasi ve ekonomik işbirliğine başlayacağız." ifadesini kullandı.

Yoon, ülkesinin Kuzey Kore'ye insani yardım sağlamayı teklif etmeyi sürdüreceğini belirterek, ayrıca Kuzey'de özgürlük ve insan haklarını teşvik eden sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için "Kuzey Kore Özgürlük ve İnsan Hakları Fonu" kurulacağını kaydetti.

Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmek için "diyalog" çağrısı

İki ülke arasında gerginliği azaltma, ekonomik işbirliğini sürdürme ve alışverişi artırma yollarını görüşmek üzere "çalışma grubu" kurulmasını da öneren Yoon, diyalog kurma çağrısı yaptı.

Yoon, "Bu grup, gerilimin azaltılmasından ekonomik işbirliğine, insanlar arası ve kültürel alışverişten afet ve iklim değişikliğine müdahaleye kadar her konuyu ele alabilir. Ayrılmış aileler ve Güney Koreli savaş esirleri, kaçırılanlar ve hala Kuzey'de tutulan tutuklular gibi bekleyen insani meseleleri de görüşebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyalog ve işbirliğinin iki Kore arasındaki ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacağını belirten Yoon, Kuzey Kore'yi bu teklife yanıt vermeye çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kore Yarımadası'nın birleşik ve özgür bir ulus olması için çağrıda bulundu - Son Dakika

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