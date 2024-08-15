Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti'nde Dans Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti'nde Dans Etti

Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti\'nde Dans Etti

Güney Kore'den gelen Bongsan Mask Dance-Drama ekibi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans gösterisi yaptı. Ekip, antik kenti ziyaret ederek Türk kültürü hakkında bilgi aldı.

15.08.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLAL KAHYAOĞLU/HAMZA SEFA YILMAZ - Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans etti.

Taşköprü Belediyesinin çeşitli organizasyonları için ilçeye gelen Bongsan Mask Dance-Drama ekibi, ilçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan, Roma döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en büyük kentleri arasında bulunan, Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ni de ziyaret etmek istedi.

Burada bir gösteri yapmak isteyen 14 kişiden oluşan ekip, renkli kıyafetleri ve kültürlerine özgü çalgılarıyla gösteri sundu.

Ekip daha sonra Pompeiopolis Antik Kenti'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bongsan Mask Dance-Drama ekibinin başkanı Yonki Jonk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 yıl önce geldiğini söyledi.

"Türk insanları aynı Koreliler gibi çok zeki, kibar ve hoşgörülü"

Türkiye'ye geldiğinde İstanbul ve İzmir'i ziyaret ettiğini anlatan Yonki, "Türk insanları aynı Koreliler gibi çok zeki, kibar ve hoşgörülü. Benzer özelliklerimiz var. Taşköprü çok güzel bir şehir. Taşköprülüler çok kibar ve güler yüzlü. Coğrafi konumu da çok güzel." dedi.

Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Yonki, "Bu şehir de aynı Efes gibi çok etkileyici. Tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum. Türk yemeklerini çok seviyoruz. Özellikle kuzu ve pilav en sevdiklerimizden." diye konuştu.

Pompeiopolis Antik Kenti'nde dans etmekten ve antik kenti ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Yonki, antik kent hakkında aldıkları bilgilerden etkilendiklerini dile getirdi.

Dansları hakkında da bilgi veren Yonki, "Özel bir maskemiz var, maskeli bir şekilde dans ediyoruz. Maske bizim simgemiz. Zor bir dansımız var, hareketli ve yorucu. Bu bizim kültürümüzde önem arz etmektedir. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güney Kore, kastamonu, Taşköprü, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti'nde Dans Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
14:03 Fenerbahçe teklife ’’Evet’’ dedi Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer oluyor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:43:56. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Halk Dansları Ekibi Pompeiopolis Antik Kenti'nde Dans Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement