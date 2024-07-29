Güney Koreli Bilim İnsanları Katı Maddede Elektronların Karanlık Durumlarını Keşfetti - Son Dakika
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Güney Koreli Bilim İnsanları Katı Maddede Elektronların Karanlık Durumlarını Keşfetti

Güney Koreli bilim insanları, katı bir maddede elektronların karanlık durumlarının varlığını keşfetti. Yonsei Üniversitesi'ndeki bir ekip, yüksek sıcaklıktaki bir süperiletkenin bakır oksitinde tespit edilemeyen elektronların karanlık durumlarını buldu. Bu buluş, yüksek sıcaklık süperiletkenliğiyle ilgili sorunların çözülmesine katkı sağlayabilir.

29.07.2024 16:01
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Güney Koreli bilim insanları, ilk kez katı bir maddede elektronların karanlık durumlarının varlığını keşfetti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığından çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD, İngiltere ve Kanada'dan bilim insanlarının, elektronların karanlık durumlarına ilişkin ortak çalışma yürüttüğü bildirildi.

Çalışmanın, başkent Seul'deki Yonsei Üniversitesinden Prof. Kim Keun-su liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ekibin kuantum sistemini incelerken yüksek sıcaklıktaki bir süperiletkenin bakır oksitinde tespit edilemeyen elektronların karanlık durumlar olduğunu bulduğu belirtildi.

Kim, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Etrafımızdaki birçok maddede elektronların karanlık durumları var. Bir sonraki hedefimiz, bulgularımıza dayanarak günümüz fiziğinde uzun süredir bir muamma olan yüksek sıcaklık süperiletkenliğiyle ilgili sorunları çözmek." ifadesini kullandı.

"Karanlık durum", bir atom ya da molekülün foton ememeyen ya da yayamayan durumunu ifade ediyor.

Bugüne kadar elektronların karanlık durumları, sadece sıvı veya gaz halindeki maddenin atom veya moleküllerinde bulunurken, katı maddelerde var olamayacağı değerlendiriliyordu.

Uzmanlara göre, süperiletkenler, sıvı nitrojen ile kolayca soğutulabildikleri için enerji, ulaşım ve tıp endüstrilerinde yenilikler yaratma potansiyeline sahip olarak kabul ediliyor.

Araştırma bulguları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Koreli Bilim İnsanları Katı Maddede Elektronların Karanlık Durumlarını Keşfetti - Son Dakika

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