Güney Koreli Çip Üreticileri Kuzey Koreli Bilgisayar Korsanları Tarafından Hacklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Koreli Çip Üreticileri Kuzey Koreli Bilgisayar Korsanları Tarafından Hacklendi

Güney Kore, ülkedeki iki çip üreticisi firmanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini duyurdu. Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının çip ekipmanı şirketlerinin sunucularına sızarak ürün tasarımlarını ve tesislerinin fotoğraflarını çaldığı değerlendiriliyor. Kuzey Kore'nin yaptırımlar nedeniyle çipleri temin etmekte zorlandığı için kendi üretimine yönelebileceği belirtiliyor. Güney Kore Milli İstihbarat Teşkilatı, çip ve çip parçaları üreten şirketleri siber saldırılara karşı tedbir almaları konusunda uyarıyor.

05.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, ülkedeki iki çip üreticisi firmanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Milli İstihbarat Teşkilatından (NIS) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bilgisayar korsanlarının 2023 Aralık'ta ve geçen ay iki çip ekipmanı şirketinin sunucularına sızarak ürün tasarımlarını ve tesislerinin fotoğraflarını çaldıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ülkenin silah, füze ve uydu programları için Güney Koreli çip üreticisi firmaları hacklemiş olabileceğine işaret edilerek "Kuzey Kore, yaptırımlar nedeniyle temininde güçlük yaşadığı çipleri kendileri üretmeye hazırlanıyor olabilir." değerlendirmesi yapıldı.

NIS'in açıklamasında çip ve çip parçaları üreten şirketler, siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore başta olmak üzere çok sayıda ülkenin sanal varlıkları, resmi evrakları ve savunma sanayisi faaliyetlerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.

Öte yandan, söz konusu bilgisayar korsanlarının 2016'dan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar değerinde sanal varlık çaldığı belirtiliyor.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Koreli Çip Üreticileri Kuzey Koreli Bilgisayar Korsanları Tarafından Hacklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Koreli Çip Üreticileri Kuzey Koreli Bilgisayar Korsanları Tarafından Hacklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement