Güney Sudan'a Gıda Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Sudan'a Gıda Yardımı

Güney Sudan\'a Gıda Yardımı

AFAD ve TİKA, Güney Sudan'da 500 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye'ye teşekkür edildi.

09.10.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Güney Sudan'da 500 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın Gudele bölgesinde TİKA tarafından gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo ve Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf katıldı.

Bakan Adigo, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, Güney Sudan'da çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği insani yardım, kapasite artışı ve altyapı çalışmaları konusunda teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Mutaf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'daki çatışmalar sebebiyle Güney Sudan'a dönen Shilluk kabilesine mensup kişilere bugün gıda yardımında bulunduk." dedi.

AFAD'dan temin edilen kaynakla gerçekleştirilen gıda dağıtımının 500 aileye ulaştığını ifade eden Mutaf, "Bu yardım, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde yaşayan Shilluk Krallığı tarafından Büyükelçiliğimizden talep edilmişti." ifadesini kullandı.

Mutaf, "Güney Sudan'da görev yaptığım 3,5 yıl boyunca 6 eyalete bizzat gittim ve yardım kuruluşlarımız aracılığıyla bu bölgelere insani yardımlarımızı ulaştırdık. Bundan sonra da Güney Sudan'a desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Shilluk toplumunun, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bölgeye geldiğinde etkileşimde bulunduğu ilk kabileler arasında olduğuna işaret eden Mutaf, o zamanki Shilluk Kralı'nın Osmanlı askeri okulundan mezun olarak teğmen rütbesi aldığını aktardı.

Mutaf, "Yaptığımız bu tür yardımlar, Türk halkının Güney Sudan halkına olan sevgi ve muhabbetinin bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: AA

Güney Sudan, Türkiye, sudan, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'a Gıda Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
22:57 Telegram ve Discord’da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
10:20 KYK burskredi başvuruları başladı KYK burs/kredi başvuruları başladı
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 02:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Sudan'a Gıda Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.