Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk\'ta yapılıyor
16.06.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Arnavutluk'un dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ'nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sürecin tüm katılımcıların eşit söz hakkına sahip olduğu bir platform ve siyasal alan olmaya devam ettiğini belirtti.

Hasani, bölge için zorluklarla ve gerçek fırsatlarla dolu bir zamanda bir araya geldiklerini söyleyerek son yıllarda GDAÜ üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin daha anlamlı, daha stratejik ve Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla daha uyumlu hale geldiğini kaydetti.

Arnavutluk'un bu sürecin kararlı bir üyesi olduğunu aktaran Hasani, "Arnavutluk, müzakere fasıllarının açılmasıyla AB'ye katılım sürecini ilerletme açısından doğru yolda. Bu yılın sonuna kadar tüm fasılları açmak ve müzakereleri 2027'ye kadar sonlandırma noktasındaki hedefimiz iddialı ancak ulaşılabilir. Arnavutluk'u, bu on yıllık sürecin sonundan önce tam AB üyeliğine hazır hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

" Orta Doğu'daki artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz"

Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Hasani, "Orta Doğu'daki artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Özellikle İsrail ile İran arasındaki son çatışmalar, küresel sonuçları olan daha geniş bölgesel istikrar için ciddi bir risk oluşturuyor." dedi.

Toplantının ardından gün içinde GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak.

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında GDAÜ'nün dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk, gelecek dönem başkanlığı Bulgaristan'a devredecek.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

Arnavutluk'tan önce GDAÜ'nün dönem başkanlığını Kuzey Makedonya üstlenmişti.

Kaynak: AA

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Tiran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
15:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran’ı boşaltın
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
21:45
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
21:39
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
21:20
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
20:53
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:51
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol
Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
20:30
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
20:17
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
20:05
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor
Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 15:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.