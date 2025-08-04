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Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkili

Güneydoğu\'da Sıcak Hava Etkili
04.08.2025 15:10
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor, vatandaşlar havuz ve yeşil alanlara akın ediyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Hasan Yıldız, AA muhabirine, çocuklarla serinlemek ve eğlenmek için havuza geldiklerini belirterek, "Bu sene havalar çok sıcak geçiyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. İşlerin yoğunluğundan şehir dışına çıkmaya fırsatımız olmuyor. Burası yakın olduğu için değerlendiriyoruz." dedi.

Metin Şahin ise Almanya'dan tatil için memleketi Gaziantep'e geldiğini aktararak, "Sıcak havalarda soluğu havuzda alıyoruz. Çocuklar eğleniyor, hem geziyoruz hem serinliyoruz. Bu yıl önceki yıllara göre daha sıcak." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki yeşil alanlar ile parklarda vakit geçiriyor.

Ana cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin sakin olduğu, bazı vatandaşların ise şapka ve şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı gözlendi.

İbrahim Demir, sıcak havaya alıştıklarını belirterek, "Bugünlerde hava biraz daha iyi ama haftaya sıcaklar yine artacakmış. Bize göre artık sıcaklık iyice normal olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

Vatandaşlar, öğlen saatlerinde cadde ve sokaklara çıkmamayı tercih etti.

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, serinlemek için mesire alanları ve gölgelikleri tercih etti.

Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı, kent merkezi ve çevre illerde sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Sabit Karadaş, yaptığı açıklamada, bunaltıcı sıcaklardan kaçtıklarını, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek için serin yerleri tercih ettiklerini belirtti.

Karadaş, "Şehir merkezi çok sıcak olduğu için serin olan piknik alanlarına geliyoruz. Burada hem suya giriyoruz hem de piknik yapıyoruz. Ailemizle burada akşama kadar vakit geçireceğiz." dedi.

Gaziantep'ten gelen Şevval Kanarya da ailesiyle sıcak havalardan kaçmak için Kahramanmaraş'taki mesire alanına geldiklerini söyledi.

Serin ve doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kanarya, "Sıcak havalar bizi boğdu. Serinlemek için buraya geldik. Cennetten bir köşe gibi burası. Gerçekten çok iyi geldi bize ve herkese tavsiye edebilirim." diye konuştu.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da ise vatandaşlar, serinlemek için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Çocuklar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Ayrıca inşaat ustaları bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşlardan İbrahim Çelik de havaların sıcak olduğunu ve bunaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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