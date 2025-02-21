Günün Önemli Etkinlikleri

Güncel

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binasının açılışını yapacak.

(Konya/10.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Aksaray/09.30-12.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile TÜGVA İhtisas Akademi Açılışı'na katılacak, şehir hastanesi inşaat alanını inceleyecek, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/09.30-17.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla buluşacak, Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/12.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

(Johannesburg)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek, Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak.

(Ankara/13.07/14.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak.

(Dublin/22.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak.

(Manisa/20.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Emlak Konut-Bodrum Basketbol maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma- Halkbank maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)

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