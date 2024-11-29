Gürcistan Başbakanı'ndan AB'ye Şantaj İddası

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupalı siyasetçilerin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine şantaj yapmaya başladığını savunarak, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." dedi.

Kobakhidze, Başbakanlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Dün akşam ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karar verdiklerini anımsatan Kobakhidze, bu karara tepki gösteren muhaliflerin başkent Tiflis'te eylemler düzenlediğini söyledi.

Kobakhidze, bu kararın ülkenin AB ile entegrasyon sürecinin durdurulması anlamına gelmediğini kaydederek, Gürcistan'ın 2030'da AB'ye tam üye olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AB'nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski'yi halka yalan bilgi vermekle suçlayan Kobakhidze, "Gürcistan hükümetinin Avrupa entegrasyon sürecini durdurduğu konusunda kamuoyuna yalan söylediler." dedi.

Kobakhidze, Herczynski'nin seçim öncesinde "radikal" muhalefete açık destekte bulunduğunu belirterek, ona karşı diplomatik yöntemlerle "yanıt" vermek zorunda kalabileceklerini anlattı.

Bazı Avrupalı yetkililerin AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için defalarca hükümete şantaj yaptığını dile getiren Kobakhidze, bu nedenle 2028'e kadar bu konunun gündeme alınmamasına karar verdiklerini söyledi.

Kobakhidze, özelikle Ukrayna'daki savaştan sonra Avrupalı siyasetçilerin AB'ye katılım müzakerelerini başlatması için Gürcistan'a şantaj yaptıklarını savunarak, "Bu yüzden basit bir şey söylüyoruz. Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." diye konuştu.

Tiflis'te dün geceki gösterilerde şiddet kullanılması nedeniyle 32 polisin yaralandığını kaydeden Kobakhidze, "Önceden organize edilmiş sistemik şiddet (eylemler) yaşandı. Planlanmış şiddet vardı, şiddet yanlısı gruplar vardı." ifadelerini kullandı.

Gösterilere neden olan karar

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosundan dün yapılan açıklamada ise Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde "ciddi usulsüzlüklerin" olduğu belirtilerek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunulmuştu.

Başbakan Kobakhidze'nin kararı açıklamasından sonra muhalifler, dün gece Tiflis'te gösteriler düzenlemeye başladı.

Gece yarısına doğru parlamento binasının bir tarafını kuşatmaya çalışmaları yüzünden göstericilerle polis arasında arbede çıkmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.