Gürcistan Cumhurbaşkanı Rusya'yı saldırganlıkla suçladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'yı ülkesine yönelik saldırgan, Karadeniz'e yönelik ise istikrarsızlaştırıcı adımlar atmakla suçladı.
Zurabişvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a gelen İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson ile başkent Tiflis'te bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Zurabişvili ve Johannesson baş başa görüştü.
İkili görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, Johannesson'u Tiflis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Konuşmasında, Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini değerlendiren Zurabişvili, ülkesine geçen yıl AB'ye adaylık statüsü verildiğini, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararını da beklediklerini söyledi.
Rusya- Ukrayna savaşı
Dünyanın önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Zurabişvili, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Aynı zamanda bu dönem genel olarak Avrupa için de son derece önemlidir. Ukrayna'da Avrupa'nın geleceği belirleniyor. Oradaki bu acımasız savaş, saldırganın (Rusya) ve saldırganlığının yenilgiye uğratılması ve (Ukrayna'nın) egemenliğinin yeniden tesis edilmesiyle sona ermelidir."
Zurabişvili, Ukrayna devleti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.
Rusya'nın, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde, Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma girişimi ile Abhazya'nın Sokhumi kentindeki havalimanı işletmesini Rusya'ya devretme kararlarını eleştiren Zurabişvili, şunları kaydetti:
"(Rusya'nın) Yeni adımları ve Rusya'nın bir proje olarak ilan ettiği Oçamçire'deki yeni askeri üs ile havaalanının Rusya'ya devredilmesi, Gürcistan'a yönelik yeni saldırgan adımları ve Karadeniz'e yönelik istikrarsızlaştırıcı adımları temsil ediyor."
"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınıyoruz"
İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson ise ilk kez Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu ifade ederek bu ülke ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.
Johannesson, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini dile getirerek "Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik İttifakı'na katılma rolünü de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yönde de size destek olmaya hazırız." diye konuştu.
Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin Johannesson, "İzlanda ilk günden itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadı ve Ukrayna'ya yardım teklifinde bulundu. Ukrayna'da yerinden edilmiş insanları İzlanda'ya kabul ettik. Bu süreçte, Rusya'ya komşu ülkelere destek gösterilmesi ve her türlü saldırganlığın kınanması gerektiğini anladık." dedi.
Johannesson'un Gürcistan ziyareti yarın da sürecek.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan Cumhurbaşkanı Rusya'yı saldırganlıkla suçladı - Son Dakika
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski kız arkadaşıyla sokakta tartışan şüpheli, tabancayla Tülay T'yi boynundan yaraladı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralı Tülay T'nin tedavisi ise devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, yapı sorumluları, inşaat yetkilileri, mühendisler ve mimarlar savunmalarını yaparken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Depremde yakınlarını kaybedenler ise sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde yaşanan Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, kamu vicdanını rahatlatma amacıyla bu pozisyona ilişkin VAR konuşmalarının yayınlanması talep edildi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?