Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakerelerine Protesto - Son Dakika
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Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakerelerine Protesto

Tiflis'te binlerce kişi, hükümetin AB müzakerelerini 2028'e kadar göz ardı etmesine karşı protesto etti.

28.11.2024 23:17
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmamasına yönelik kararı nedeniyle başkent Tiflis'te protesto düzenlendi.

Tiflis'te binlerce kişi, hükümetin AB müzakerelerine dair gün içinde aldığı karara tepki göstermek için parlamento binasının önünde toplandı.

Ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları taşıyan göstericiler, hükümet karşı sloganlar attı.

Polis, parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken bazı göstericiler binanın giriş kapılarına taş ve çeşitli cisimlerle vurdu.

Göstericiler, hükümetin kararının "Rus yanlısı" olduğunu ifade etti.

Tiflis'te gösteriler devam ederken, ülkenin farklı kentlerinde de hükümetin kararı protesto edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvbili'den hükümete tepki

Öte yandan olağanüstü basın toplantısını düzenleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Kobakhidze'nin kararını eleştirdi.

Hükümetin, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu konusunda Rus yanlısı adımlar attığını savunan Zurabişvili, Tiflis yönetiminin kararlarını sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beğendiği" değerlendirmesinde bulundu.

Polis ve orduya da seslenen Zurabişvili, onların görevinin halkı korumak olduğunu ifade etti.

AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmaması kararı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, bu akşam yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurmuştu.

Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır." demişti.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen 3 yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu 5 kararı kabul etti." diye konuşmuştu.

Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. AB'ye onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz." diye konuşmuştu.

Avrupa Parlamentosundan seçimlerin yenilenmesi için çağrı

Avrupa Parlamentosundan (AP) bugün yapılan yazılı açıklamaya göre milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

AP milletvekilleri, AB'den Başbakan Kobakhidze dahil "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını istemişti.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Gürcistan'daki seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakerelerine Protesto - Son Dakika

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