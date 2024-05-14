Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı üçüncü okumada onaylandı - Son Dakika
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Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı üçüncü okumada onaylandı

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı, parlamentoda yapılan üçüncü okumada onaylandı.

14.05.2024 20:24
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- Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı üçüncü okumada onaylandı

TİFLİS - Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı, parlamentoda yapılan üçüncü okumada onaylandı.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının üçüncü okuması yapıldı. Gürcistan parlamentosu, söz konusu yasa tasarısına üçüncü okumada onay verdi. Parlamentoda yapılan oylamada yasa tasarısına 84 evet, 30 hayır oyu kullanıldı.

15 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen eylemler devam ediyor. Parlamentoda oylama yapılırken binlerce kişi de parlamento önünde oylamayı protesto etti. "Rus yasasına hayır", "Yaşasın Gürcistan" sloganları atan eylemciler, yasanın kabul edilmesini protesto etti. Protestocular ile "dağılın" uyarısına direnen göstericiler arasında arbede çıktı.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı Mart 2023'te parlamentoya sunulmuştu. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Gürcistan parlamentosunda 17 Nisan'da muhalefetin boykot ettiği oturumda ilk okuması gerçekleştirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı 83 oyla kabul edilmişti. Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onaylandı.

Kaynak: İHA

Parlamento, Gürcistan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı üçüncü okumada onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısı üçüncü okumada onaylandı - Son Dakika
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