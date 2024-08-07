Gürcistan Hükümeti, 2008'deki Savaşta Dönemin Yönetimini Hainlikle Suçladı

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Gürcistan hükümeti, 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen savaşta, dönemin Tiflis yönetimini ülkeye hainlik yapmakla suçladı.

Gürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 16 yıl önce Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan savaş hatırlatılarak, dönemin Gürcistan yönetiminin ülkesine karşı hainlik yaptığı iddia edildi.

Güney Osetya Savaşı'nın 16. yıl dönümünde yapılan açıklamada, o dönemde ülkeyi yöneten hükümet eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Ulusal Hareketi'nin (dönemin iktidar partisi) hainlik suçu en kötü sonuçlara yol açtı. 2008'deki savaş sonucunda iki tarihi bölgeyi kaybettik, yüzlerce asker ve sivil öldürüldü, 30 bin kişi yerinden edildi."

Dönemin Gürcistan hükümetinin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) 2 Ekim 2008'de Güney Osetya Savaşı'yla ilgili onayladığı kararnameye imza atmasının, Gürcistan tarafının savaşın başlamasında suçlu olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Ağustos'ta Gürcü tarafının Tskhinvali'yi (Güney Osetya'daki bir şehir) dikkatsizce bombalaması sonucu gerilimin açık ve geniş çaplı askeri operasyona dönüştüğü kararda (AKPM kararı) kaydedildi. Kararda, söz konusu eylemin, Gürcistan tarafının orantısız silahlı güç kullanması, uluslararası insancıl hukuku ve Gürcistan'ın çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik taahhüdünü ihlal etmesi olarak değerlendirilmişti. Aynı belgede Rusya'nın askeri müdahalesi de bir 'karşı saldırı' olarak değerlendiriliyordu. Böylece savaştan 2 ay sonra, ilk resmi uluslararası belgede 'Birleşik Ulusal Hareketi' (iktidar partisi)' en büyük suçunun onaylamasına imza atmış ve bu adımla, uluslararası mahkemelerin karşısında Gürcistan ordusu, Gürcü askerleri ve ülkesini büyük bir riske atmıştır."

Bugün ülkede ana muhalefet partisi olarak faaliyet gösteren Birleşik Ulusal Hareketi'nin, ülkeyi yine bir savaşa çekme çabasında olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya- Ukrayna Savaşında geçen iki yıl, 'Birleşik Ulusal Hareketi'nin Gürcistan'ı bu askeri çatışmanın içine çekmeye, ülkemizi bir kez daha savaşın alevlerine sürüklemeye ne kadar gayretle çalıştığını bize açıkça gösterdi. Bu durum, 2008 yılında bu kişilerin kasıtlı olarak en kötü provokasyonu organize ettikleri ve dışarıdan aldıkları devlet karşıtı görevi tamamen bilinçli bir şekilde gerçekleştirdikleri inancını bir kez daha güçlendirdi."

Güney Osetya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya karşı yıllar boyunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) davalar yürütüldüğü ve sonunda mevcut Tiflis hükümeti sayesinde Gürcistan'ın bu davaları kazandığı ifade edilerek, davanın sona ermesinden sonra artık eski hükümetin söz konusu savaşla ilgili işlediği "suçların" açık bir şekilde paylaşıldığı bildirildi.

Rusya'nın, Gürcistan'ın topraklarını işgal ettiği hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca, tüm bunların Rusya'nın işlediği suçları hafifletmediğini ve ülkemiz topraklarının işgalinden Rusya Federasyonu'nun sorumlu olduğunu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.