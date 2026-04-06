Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay: "El Ele, Omuz Omuza, Sırt Sırta Vererek İktidara Yürümeye Devam Edeceğiz"

06.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Lal Başkanımız hakkında birçok şey söylendi. Ancak Lal Denizli, korkmadan şeffaf mücadelesini verdi. 'Ben buyum' diyerek duruşunu ortaya koydu, 'CHP belediye başkanıyım, bizde yanlış olmaz' dedi. Biz her zaman yanındayız. El ele, omuz omuza, sırt sırta vererek iktidara yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Maltepe Marin Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye destek mesajları veren Günay, Denizli'ye yönelik yürütülen sürecin siyasi olduğunu öne sürerek, dayanışma vurgusu yaptı.

CHP'li belediyelerin baskılara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini söyleyen Günay, bu tür girişimlerin kendilerini asla yolundan döndüremeyeceğini söyledi.

Konuşmasında CHP'nin birlik ve dayanışma ruhuna dikkati çeken Güney, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Lal Başkanımız hakkında birçok şey söylendi. Ancak Lal Denizli, korkmadan açık net şeffaf mücadelesini verdi. 'Ben buyum' diyerek duruşunu ortaya koydu, 'CHP belediye başkanıyım bizde yanlış olmaz' dedi. Tüm ithamları boşa çıkardı, iftira atanları utandırdı Çeşme'de örnek projelere imza atarak tüm bu iddialara en güzel cevabı verdi. Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Hanem Çeşme Projesi, sosyal konut alanında Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir çalışma. Başkanımızı yürekten kutluyorum. Daha nice başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz. Biz her zaman yanındayız. El ele, omuz omuza, sırt sırta vererek iktidara yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:41:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.