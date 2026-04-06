Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay: "El Ele, Omuz Omuza, Sırt Sırta Vererek İktidara Yürümeye Devam Edeceğiz"

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Lal Başkanımız hakkında birçok şey söylendi. Ancak Lal Denizli, korkmadan şeffaf mücadelesini verdi. 'Ben buyum' diyerek duruşunu ortaya koydu, 'CHP belediye başkanıyım, bizde yanlış olmaz' dedi. Biz her zaman yanındayız. El ele, omuz omuza, sırt sırta vererek iktidara yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Maltepe Marin Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye destek mesajları veren Günay, Denizli'ye yönelik yürütülen sürecin siyasi olduğunu öne sürerek, dayanışma vurgusu yaptı.

CHP'li belediyelerin baskılara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini söyleyen Günay, bu tür girişimlerin kendilerini asla yolundan döndüremeyeceğini söyledi.

Konuşmasında CHP'nin birlik ve dayanışma ruhuna dikkati çeken Güney, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Lal Başkanımız hakkında birçok şey söylendi. Ancak Lal Denizli, korkmadan açık net şeffaf mücadelesini verdi. 'Ben buyum' diyerek duruşunu ortaya koydu, 'CHP belediye başkanıyım bizde yanlış olmaz' dedi. Tüm ithamları boşa çıkardı, iftira atanları utandırdı Çeşme'de örnek projelere imza atarak tüm bu iddialara en güzel cevabı verdi. Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Hanem Çeşme Projesi, sosyal konut alanında Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir çalışma. Başkanımızı yürekten kutluyorum. Daha nice başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz. Biz her zaman yanındayız. El ele, omuz omuza, sırt sırta vererek iktidara yürümeye devam edeceğiz."