Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Hakkında Gözaltı Kararı

26.05.2026 09:49  Güncelleme: 10:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve 6 kişi hakkında suç örgütü kurma, rüşvet ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimlerin Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü, MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu belirlendi.

CHP GÜZELBAHÇE İLÇE BAŞKANI SEYREK'TEN AÇIKLAMA

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, gözaltı kararının öğrenilmesinin ardından partisinin ilçe başkanlığında açıklama yaptı. Seyrek, şunları kaydetti:

"Sabah saat 05.30 itibarıyla belediye başkanımızın gözaltına alındığına ilişkin bir haber geldi. Hemen evine geçtik. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde bir arama yaptı. Basında şu anda görüyoruz, belediyede arama devam ediyor diye ama belediyede şu anda bir arama yok. Biraz önce de oraya uğrayıp geldim. Belediye başkanımız hastaneye götürüldükten sonra İl Jandarma Komutanlığı'na götürülüyor. Bildiğimiz kadarıyla önceki dönem belediye başkanımız da gözaltına alınanlar arasında. Mevcut belediye başkanımız, belediye başkanımızın eşi, eski zabıta müdürümüz ve imar müdürümüz gözaltına alınanlar arasında."

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile evinden çıkmadan jandarma ekiplerinin izniyle görüştüklerini de aktaran Seyrek, "Tek söylediği şey şu oldu, 'Bugün genel başkanımız İzmir'e geliyor, onu yalnız bırakmayın. Orada olacaksınız' dedi. Biz bunları biliyoruz. İstanbul'dan başlayan sürecin nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. Tüm kamuoyuna tek söyleyeceğim şudur, bizi yenemeyecekler. Yılmayacağız. Böyle bir yorgun görüntü varsa da üç dört gündür uykusuz olmamızdandır. Asla yılgınlık yok. Biz, iktidara kadar ne yaparlarsa yapsınlar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

