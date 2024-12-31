Habeck'ten Musk'a AfD Tepkisi - Son Dakika
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Habeck'ten Musk'a AfD Tepkisi

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Elon Musk'ın AfD desteğini eleştirerek, demokrasiyi savundu.

31.12.2024 16:16
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ABD'li iş insanı Elon Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) destek vermesine tepki gösterdi.

Habeck yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmasında, "Sadece milyarlarla değil, aynı zamanda dizginlenemeyen iletişim gücüyle donatılmış Elon Musk'un Almanya'da (seçimlerde) AfD'nin tercih edilmesi çağrısında bulunması, AfD'ye dair bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.

Musk'ın Avrupa'yı zayıflatanları güçlendirdiğini savunan Habeck, zayıf bir Avrupa'nın, kendilerini kural ve yasaların üstündü gören kesimlerin çıkarına olduğunu söyledi.

Gücün de bir sınırlaması olması gerektiğini kaydeden Habeck, "Hiçbir iş modelinin demokrasimizi yok etmesine izin verilmemelidir." diye konuştu.

Alman demokrasisinin içeriden ve dışarıdan baskı altında olduğunu belirten Habeck, "kuruluşundan bu yana demokrasinin güç kaynağı" olan Almanya'nın "yapısal bir kriz" içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de 27 Aralıkta yaptığı konuşmada, seçimlere yapılabilecek muhtemel dış müdahalelere değinerek, "Bunlar demokrasi için bir tehlikedir. Gizli de olsa. Yakın zamanda Romanya'daki seçimlerde açıkça görüldüğü ve şu anda özellikle sosyal medya platformu X'te yoğun bir şekilde yapıldığı gibi. Dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşıyım. Karar, yalnızca oy verme hakkına sahip Alman vatandaşları tarafından verilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir için, "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Onun adına utanın." paylaşımında bulunmuştu.

Musk daha önce de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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