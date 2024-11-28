Hafik Gölü Buzla Kapaşır - Son Dakika
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Hafik Gölü Buzla Kapaşır

Hafik Gölü Buzla Kapaşır

Sivas'ta soğuk hava etkisiyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

28.11.2024 14:17
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Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.???????

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sakarmeke kuşları da gölün donmayan kısmında yiyecek aradı.

Buz kalınlığının yaklaşık 3 santimetreye ulaştığı gölde, buz içerisinde kalan kayıklar güzel görüntü oluşturdu.

Gürün, Türkiye'nin en soğuk ikinci yerleşim yeri oldu

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, gece sıfırın altında 20,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olan Niğde'nin Konaklı beldesinin ardından, Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü sıfırın altında 19,3 derece ile en soğuk ikinci yerleşim yeri oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesi sıfırın altında 18,6 derece ile en soğuk yerleşim yerleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Altınyayla ilçesinde 17, İmranlı'da 15,8, Hafik'e bağlı Derince köyünde ise 15,2 olarak ölçüldü.

Sivas'ın diğer ilçelerinde de soğuk hava etkili olurken Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 11,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafik Gölü Buzla Kapaşır - Son Dakika

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