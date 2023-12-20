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Hainan'da Manzaralı Çevre Yolu Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Hainan'da Manzaralı Çevre Yolu Trafiğe Açıldı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde ana adanın etrafında daire çizen manzaralı bir çevre yolu Pazartesi günü trafiğe açıldı. Proje, 16,35 milyar yuanlık yatırımla gerçekleştirildi ve 988 kilometre uzunluğunda. Çevre yolunun, 12 kenti, 64 kasabayı ve 1.200'den fazla köyü birbirine bağladığı belirtildi. Ayrıca, yolun turistik bölgelere ulaşımı kolaylaştıracağı ve Hainan eyaletinin turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hainan\'da Manzaralı Çevre Yolu Trafiğe Açıldı
20.12.2023 - 17:23,
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ÇEKİM TARİHİ: 18 Aralık 2023

Çevre yolunun çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde ana adanın etrafında daire çizen manzaralı bir çevre yolu Pazartesi günü trafiğe açıldı.

Eyalet ulaştırma departmanı baş mühendisi Huang Peng, eyalet merkezi Haikou'da düzenlenen basın toplantısında, projeye 16,35 milyar yuan (2,3 milyar ABD doları) yatırım yapıldığını aktardı. Huang, 988 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda 45 seyir platformu, 25 park alanı, 66 yol kenarı park kuşağı ve 14 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu söyledi.

Huang, çevre yolunun deniz kıyısındaki 12 kent ve ilçeyi, 64 kasabayı ve 1.200'den fazla köyü birbirine bağladığını belirtti.

Eyaletin kültür, radyo, televizyon, turizm ve spor departmanı yardımcı direktörü Wang Zhongyun ise çevre yolunun eyaletteki 31 adet A sınıfı manzara alanı, 21 kıyı turizm bölgesi, 7 deniz sporları üssü, 61 geleneksel Çin köyü, 27 tarih öncesi kültürel alan, 3 tarihi kasaba, 9 somut olmayan kültürel miras kasabası ve sosyal medya ünlüleri arasında popüler 40 turistik bölgeye ulaştığını kaydetti.

Wang, çevre yolunun, Hainan eyaletinin turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Hainan'da Manzaralı Çevre Yolu Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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