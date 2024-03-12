Haiti Başbakanı Ariel Henry'den istifa kararı - Son Dakika
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Haiti Başbakanı Ariel Henry'den istifa kararı

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Haiti'de hükümet karşıtı protestoların ve çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle Başbakan Ariel Henry istifa kararı aldı. Haiti Başbakanı Ariel Henry, liderlerin güvenlik krizini görüşmek üzere Jamaika'da bir araya geldiği toplantının ardından istifa ettiğini duyurdu. Geçici bir başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşmaya varıldı. Henry'nin istifası çetelerin düzenlediği baskınlar ve artan şiddet olayları sonucunda gerçekleşti. Ülke genelindeki gıda sıkıntısı ve krizin derinleşmesi nedeniyle halkın istifa talepleri artmıştı.

12.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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- Haiti Başbakanı Ariel Henry'den istifa kararı

PORT AU PRINCE - Haiti'de hükümet karşıtı protestoların ve çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle Başbakan Ariel Henry istifa kararı aldı.

Karayip Topluluğu ülkelerinin liderleri, Haiti'deki güvenlik krizini görüşmek üzere Jamaika'nın başkenti Kingston'da bir araya geldi. Haiti Başbakanı Ariel Henry gerçekleştirilen toplantının ardından yayımladığı videolu mesajında, "Liderliğini yaptığım hükümet, geçiş konseyinin kurulmasından hemen sonra istifa edecek. Bana verilen fırsat için Haiti halkına teşekkür etmek istiyorum. Tüm Haitililerden sakin olmalarını, barış ve istikrarın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geri gelmesi için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Guyana Devlet Başkanı ve CARICOM Dönem Başkanı İrfaan Ali de yaptığı açıklamada, "Geçici bir başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ediyoruz" dedi.

Henry, güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da

Karayip'teki ada ülkesi Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin 29 Şubat'ta çok uluslu bir güvenlik gücünün ülkeye gönderilmesini görüşmek üzere Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmesi üzerine sokaklar karışmıştı. Henry'nin istifasını isteyen çetelerin iki cezaevine yönelik düzenlediği baskınlarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 bin mahkum firar etmişti. Artan şiddet olayları nedeniyle 3 Mart Pazar günü 72 saat süreyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Çeteler şu anda başkent Port Au Prince'in yüzde 80'inde kontrolü ele geçirirken, 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bulunan Başbakan Henry güvenlik gerekçesiyle ülkesine dönemiyor.

Seçime gitmemesi protestoların fitilini ateşledi

Henry, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un 7 Temmuz 2021'de öldürülmesinin ardından 21 Temmuz 2021'de resmen başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Aralık 2022'de imzalanan anlaşmaya göre Henry'nin seçime gitmesi ve geçtiğimiz 7 Şubat'ta iktidarı yeni seçilen yetkililere devretmesi gerekiyordu. Ülke genelinde binlerce kişi, Henry'nin yapılan anlaşma uyarınca istifa etmesini talep ediyordu.

Haiti nüfusunun yaklaşık yüzde 50'si gıda sıkıntısı çekerken, Henry'nin halkın sıkıntılarına çözüm bulamadığı ve krizin daha da derinleştiği ifade ediliyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry\'den istifa kararı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Haiti Başbakanı Ariel Henry'den istifa kararı - Son Dakika

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