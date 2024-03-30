Haiti'nin "en güçlü" silahlı çete elebaşlarından birisi olarak gösterilen Jimmy Cherizier, hükümet kurma görüşmelerine katılmalarına izin verilmesi halinde silah bırakmayı düşünebileceklerini belirtti.
"Barbekü" lakaplı Cherizier, ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin İngiliz Sky News televizyonuna konuştu.
Uluslararası toplumun soruna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlaması durumunda masaya oturabileceklerini belirten Cherizier, "Bize neye karar vermemiz gerektiğini dayatmazlarsa, silahların indirilebileceğini düşünüyorum." dedi.
Cherizier, Haiti'de giderek artan şiddetten "gurur duymadığını" kaydederek, silahlı grupların hükümet kurma görüşmelerine katılmasına izin verilirse silah bırakabileceklerini ifade etti.
Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı Cherizier, diğer ülkelerden askerlerin Haiti'ye girmesi halinde onları "istilacı olarak göreceklerini" aktardı.
Haiti'deki çatışmalar
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.
Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Haiti'deki silahlı çete lideri, hükümet kurma görüşmelerine katılmayı düşünüyor - Son Dakika
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelindi. Toplantıda, Vezirköprü'de yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri ele alındı. Kaymakam Özgür Kaya, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin asılsız haberine yanıt vererek, vatandaşların her zaman yanında olma kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, depremzedelere yapılan yardımlar ve iftar çadırlarında dağıtılan yemekler hakkında bilgi verildi.
31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'da oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi. Beşiktaş Balmumcu'da bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin seçimi için 61 milyon seçmen yarın oy kullanacak. Seçim gününde alkollü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçim propagandası bugün sona erecek ve oy verme saatleri belirlendi.
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala depremin vurduğu Hatay'da, depremzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı kuruldu. Hatay il genelinde 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek ve oylarını 3 bin 424 sandıkta kullanacak. Depremin etkilediği bölgelerde kurulan konteyner seçim alanlarında vatandaşlar güvenli bir şekilde oy kullanabilecek.
Kahramanmaraş'ta yarın gerçekleşecek olan Mahalleli İdareler Genel Seçimleri öncesi okullarda sandıkların kurulumu tamamlandı. Kentte 2 bin 405 sandık okullara yerleştirildi.
Muğla İl Karması Kadın Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen Intercity Hokey Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul İl Karması takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluk, Muğla'nın Hokey sahası eksikliğine rağmen elde edildi.
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya işbirliğiyle iki modern bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik cihazların yer aldığı bir atölye ile donatıldı. Okul, öğrencilere yenilikçi çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak için çeşitli proje ve uygulamalı eğitim programları sunuyor. Bu yatırımlarla öğrencilerin savunma sanayisi alanında yetkinlik kazanması ve ülkenin geleceğinde etkili olması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?