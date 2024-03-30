Haiti'deki silahlı çete lideri, hükümet kurma görüşmelerine katılmayı düşünüyor

Samsun'da İhracat İthalatı Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.