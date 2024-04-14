Hakkari\'de 3 Bin 200 Öğrenciye Kayak Eğitimi Verildi

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında sporun tabana yayılması amacıyla yılbaşından bu yana kentteki 3 bin 200 öğrenciye kayak eğitimi verildi.
Son yıllarda kayak sporunun yaygınlaştığı, milli takıma birçok sporcunun kazandırıldığı Hakkari'de, çocuk ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla Valilik öncülüğünde 7 yıl önce başlatılan proje kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.
Kent genelindeki binlerce çocuğun farklı spor branşlarıyla buluşturulduğu proje sayesinde öğrenciler, kayak öğrenme imkanı da buldu.
Yılbaşından bu yana il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitim gören 3 bin 200 öğrenciye 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde antrenörler tarafından ücretsiz kayak eğitimi verildi.
Kayak sezonunun devam ettiği Merga Bütan Kayak Merkezi'nde nisanın sonuna kadar 5 bin çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.
"Projemiz, Türkiye'de örnek olabilecek bir projedir"
İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, 2017'den bu yana Valiliğin öncülüğünde Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor il müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında tüm çocukları kayakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin birçok kayak merkezinde sezonun kapandığını ancak Hakkari'de kayak faaliyetinin devam ettiğini belirten Hanlıgil, "Proje kapsamında her gün il merkezi, köyler ve ilçelerden planlama dahilinde yaklaşık 100 öğrencimizi İl Özel İdaresi araçlarıyla kayak merkezine getiriyoruz. Burada Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki antrenörlerimiz çocuklara eğitim veriyor. Projemiz, Türkiye'de örnek olabilecek bir projedir. Kayak merkezi olan her yerde bu proje rahatlıkla yürütülebilir." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 7 yıl önce kurulan kayak odasındaki malzemelerle öğrencilere temel kayak eğitimi verdiklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti:
"Öğrenciler bu eğitim sayesinde kayak öğreniyor. Bu sene hem hava koşulları hem de bazı nedenlerden dolayı geç başlamak zorunda kaldık. Buna rağmen nisan sonuna kadar 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Kayak merkezindeki kar fazlalığından dolayı nisanın sonuna kadar eğitim vermeyi planlıyoruz. Her yıl yaklaşık 10 bin öğrenciyi kayakla buluşturduk. Çocuklara ulaşım ve yemek hizmeti de veriyoruz. Bu yıl şu ana kadar 3 bin 200 öğrenciye eğitim verildi."
Kayağın pahalı bir spor olduğunu ifade eden Hanlıgil, "Çocuklarımızın kayakla tanışmalarını, güzel zaman geçirmelerini ve derslerin yoğunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmalarını amaçlıyoruz. Buraya getirdiğimiz öğrencilerimizden çoğu tekrar gelmek istiyor. Başarılı çocukları kulüplere yönlendiriyoruz. Türkiye derecesi yapan, milli takıma giden çocuklarımız da var." şeklinde konuştu.
"Çok keyifli, eğlenceli"
Kayak antrenörü Erdem Gür de karın fazla olduğu kentte çocukları kayakla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Her gün 100 öğrenciye eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın kayak öğrenmesini istiyoruz. Günde 2-3 saat temel kayak eğitimi veriyoruz. Eğitim verdiğimiz çocuklar, bir süreden sonra kayak merkezinin her yerini kullanabilir düzeye geliyorlar." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Cuma Pala ise kayak merkezinin eğlenceli bir yer olduğunu, antrenörlerden aldığı eğitimle kayak yapmayı öğrendiğini dile getirdi.
Lavin Taş da kendileri için güzel bir imkanın sunulduğunu belirterek, "Çok keyifli, eğlenceli oluyor. Ben de burada aldığım eğitimle kayak takımlarıyla ayakta durmayı, kayak yapmayı öğrendim. Bu eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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