 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı Gölü'nde hareketsiz duran bir bebek cesedi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkari\'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu
13.12.2023 - 19:29,
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki baraj gölünde bebek cesedi bulundu.

Dilimli Barajı Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran bebeği fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cesedi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, İnsan Hakları, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika


19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

Son Dakika
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:42:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement