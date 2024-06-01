Hakkari'de düzenlenen kongrede astrofizikçi Dr. Umut Yıldız 'Evrende Yaşam Arayışı' konulu sunum yaptı - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen kongrede astrofizikçi Dr. Umut Yıldız 'Evrende Yaşam Arayışı' konulu sunum yaptı

Hakkari\'de düzenlenen kongrede astrofizikçi Dr. Umut Yıldız \'Evrende Yaşam Arayışı\' konulu sunum yaptı

Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (İKSAD) işbirliğiyle düzenlenen 'BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi' Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam ediyor. Kongrenin ikinci gününde astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, 'Evrende Yaşam Arayışı' konulu sunum yaptı. Yıldız, gezegenlerin yapısı, NASA'nın araştırma yöntemleri ve derin uzay çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Programa Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

01.06.2024 13:57
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Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (İKSAD) işbirliğiyle düzenlenen "BİLTEK 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi" devam ediyor.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan kongrenin ikinci gününde astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, "Evrende Yaşam Arayışı" konulu sunum yaptı.

Gezegenlerin yapısı ve NASA'nın araştırma yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Yıldız, NASA'nın kullandığı teleskoplar, derin uzay ve bu alanda yapılan çalışmalarını anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yıldız, bilimsel amaçlarla yürütülen çalışmalarla, evren ve dünyanın nasıl oluştuğuna ve nereden geldiğine, evrende insanlardan başka akıllı canlı olup olmadığına cevap arandığını vurguladı.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız ise bilim dünyasında önemli çalışmalara imza atan Astrofizikçi Yıldız'ı kongrede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Yıldız'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların, insanlığın uzayda yeni ufuklar keşfetmesine ve evrenin derinliklerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıdığını ifade eden Ayyıldız, "Aynı zamanda, yurt dışında genç bilim insanları ve mühendisler için de ilham kaynağı olan Yıldız, bilgisi ve deneyimiyle ülkemizde de pek çok kişiye yol göstermektedir. Yıldız'ın vizyonu ve azmi, uzay araştırmalarının geleceğine dair umutlarımızı ve heyecanımızı körüklemekte, bizleri daha büyük hedeflere yöneltmektedir." diye konuştu.

Programa Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de düzenlenen kongrede astrofizikçi Dr. Umut Yıldız 'Evrende Yaşam Arayışı' konulu sunum yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de düzenlenen kongrede astrofizikçi Dr. Umut Yıldız 'Evrende Yaşam Arayışı' konulu sunum yaptı - Son Dakika
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