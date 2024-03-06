Hakkari'de 'Dijital Çağda Çocuk' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de 'Dijital Çağda Çocuk' çalıştayı düzenlendi

Hakkari\'de \'Dijital Çağda Çocuk\' çalıştayı düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Dijital Çağda Çocuk' çalıştayında dijital bağımlılık, iletişim becerileri, kumar ve madde bağımlılığı gibi konular ele alındı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çağın iletişim çağı olduğunu vurgulayarak, süreçleri yönetmenin önemine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ise çalışmanın Türkiye'de örnek olacak çalışmalara dönüşeceğini belirtti.

06.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:30
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Dijital Çağda Çocuk" çalıştayı düzenlendi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni bir yüzyılda yaşadıklarını, çağın iletişim çağı olduğunu söyledi.

Şu anda yüzlerce insanın aynı anda etkileşime girdiği bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bir olumsuzluğun ya da olumlu bir davranışın 5 dakika içinde milyonlara ulaştığı bir çağ. Süreçleri yönetemezseniz sonuçlarla uğraşırsınız. Sonuçlar da sizin kontrolünüzde olmayan şeyler değildir. Eğer sürecin içinde değilseniz, sonucun etkilerini çözmek için uğraşırsınız. Bu çalıştayın belki de temel paradigması süreci yönetmek üzerine zihinsel bir kota oluşturmak. Bugün dijital çağın getirdiği zorlukları yaşamımızın her anında yakinen takip ediyoruz. Ailelerin çocuğun yemek yeme sürecini hızlandırmak için telefondan bir çizgi film açıp ya da eğlenceli bir video açıp çoğunun yemek yeme sürecini artırdığını düşündüğümüz bağımlılık oluşturacak şekilde olan bir çağdayız. Dijital çağda çocukların bağımlı bir yaşama adım attıkları ilk adımlar. Bu süreçlerin yönetilmesi gerektiğini aileye ebeveynlere anlatmak lazım. Bizi bekleyen temel soru da bu. Bu çalıştaydan bizlerin idarecilerin en büyük beklentisi de bu."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ise "Bu süreçte katılımcıların bütün konular ve başlıklar altında üreteceği fikirler üzerine hem ilimizde hem de bakanlığımızdan gelen uzmanımızın desteğiyle belki Türkiye'de örnek olacak çalışmaları sunacağız inşallah." diye konuştu.

Çalıştayda dijital bağımlılık, çocuklara etkili iletişim ve olumlu davranış becerilerinin kazandırılması, kumar bağımlılığı, kurumların işbirliği ve koordinasyonu ile madde bağımlılığı konuları üzerinde duruldu.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Dijital Çağda Çocuk' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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