Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen Durankaya beldesi yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yakup Korkmaz, ziyaret için Şırnak'tan kente geldiğini söyledi.

Yolda olumsuz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirten Korkmaz, "Durankaya yolunda hava karlı ve sisli. Tipi de var. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. Sürücülerin dikkatli olması lazım." dedi.