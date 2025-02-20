Hakkari'de Okullara Kar Tatili!

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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullar, Şemdinli ilçesinde de taşımalı kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği bildirilen açıklamada, kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, Şemdinli ilçesinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.