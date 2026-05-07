Hakkari\'de Taşkın Riski Toplantısı

Hakkari'de Zap Suyu'nun oluşturduğu taşkın riski nedeniyle toplantı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun toplantı salonunda düzenlenen "Taşkın Riskine Karşı Bilgilendirme Toplantısı"nda alınacak önlemler, erken uyarı ve tahliye süreçleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Kurumlararası koordinasyon ve iş birliği konusunun da değerlendirildiği toplantıda muhtarların gözlemleri ve talepleri dinlendi.

Konuya ilişkin yol haritasının istişare edildiği toplantıya, AFAD Başkanlığı İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Davut Şahin ve AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ile kurum personeli katıldı.