Hakkari'deki kayak merkezinde Jandarma Arama Kurtarma timi görev başında

Kar örtüsünün yerde kalma süresinin uzun olması nedeniyle kayak sezonunun ilkbaharda da devam ettiği Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timi, güven içinde kayak yapılmasına imkan sağlıyor.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en gözde tesislerinden biri olan 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, her yıl ağırladığı binlerce yerli ve yabacı turistle kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.
Kent merkezine 12 kilometre mesafede kristal yapıdaki karla kaplı yaklaşık 10 kilometrelik pistleriyle öne çıkan kayak merkezi, kış sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen halen yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.
Özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu merkezde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı biri kadın 9 kişilik JAK timi, insanların güvenli ortamda vakit geçirmesi ve kayak yapabilmesi için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.
Sezonun açıldığı günden bu yana kayak merkezinde ziyaretçilerin olumsuzluk yaşamaması için çaba sarf eden JAK timi, arazi aracı, UTV ve kar motorlarıyla kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ya da telesiyejde mahsur kalanların yardımına koşuyor.
JAK timi, kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu merkezde her an göreve hazır olmak için sürekli tatbikat yapıyor.
Kayak merkezinde yapılan tatbikatta, JAK timi, senaryo gereği 2. etaptaki pistte bir kayakseverin düşerek yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kar motorlarıyla engebeli arazide ilerleyerek yaralıya ulaşan tim, ilk müdahalenin ardından sedyeye aldıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.
Ayrıca telesiyejde mahsur kalan kayakçıya, hatlara kurdukları istasyonla ulaşarak tahliyesini sağlayan tim, arama kurtarma köpeği "Yürek"in de kullanıldığı tatbikatta sonda çubuklarıyla çığda arama yaptı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, JAK timlerinin kayak merkezlerinin güvenliği için önemli bir görevi icra ettiğini söyledi.
JAK timinin, herkesin yardımına koştuğunu belirten Çelik, "Jandarmamız, emniyetimiz, Mehmetçiğimiz, tüm kolluk birimlerimiz ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada 24 saat esasına göre görev yapacak kapasite ve donanımda. UMKE, 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri de yine vatandaşın iyiliği için sahada büyük çaba sarf ediyor. Bu önemli görevleri üstlenen tüm personele, görevlilere şükranlarımı sunuyorum." dedi.
" Her an göreve hazır şekilde bekliyoruz"
JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ramazan Kayalı da merkeze gelen kayakseverlerin güven içinde zaman geçirmeleri için çaba sarf ettiklerini, gerekli gördüklerinde mekanik sistem ve pistlerle ilgili önerilerde bulunduklarını dile getirdi.
Bölgede meydana gelebilecek çığ olaylarına müdahale etmek için de personel ve malzemeleriyle hazır olduklarını vurgulayan Kayalı, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımızda başta temel ilk yardım malzemeleri olarak arazi aracı, kar motorları, paletli arazi aracı, yine telesiyejde kurtarmalarda kullandığımız kurtarma ve dağcılık ekipmanlarını, çığ olaylarına karşı iz takip ve arama kurtarma köpeklerini, personel yer belirleme cihazlarını, kar altında kalan kazazedeleri bulmak için çığ sondası, kar küreği ve buz kazmaları kullanıyoruz. Arama kurtarmaya yönelik düzenli olarak senaryoya dayalı çığ tatbikatı, telesiyejden kurtarma, tahliye, kayak yaptığı esnada kaybolan, yaralanan, mahsur kalan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ilk yardım yapılması konusunda tatbikatlar yapıyoruz. JAK timi 24 saat esasına göre doğa ve insan kaynaklı meydana gelebilecek her türlü afet ve kazalarda arama ve kurtarma görevleri için hazır şekilde beklemektir."
Son Dakika › Güncel › Hakkari'deki kayak merkezinde Jandarma Arama Kurtarma timi görev başında - Son Dakika
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