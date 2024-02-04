Hakkari\'deki Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son gününde karlı havada kayak yaparak eğlendi.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan kayak merkezi, mekanik sistemleri, pistleri, oteli ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Yörenin yanı sıra, çevre illerden merkeze gelen ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son gününde kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezde yoğunluk oluşturdu.
Ziyaretçiler, karlı ve soğuk havaya rağmen kayak takımları, kızak ve snowboardla kaymanın keyfini yaşadı.
Bir grup vatandaşın halay çekerek eğlendiği merkeze ABD'den gelen 8 kişilik Pıckett ailesi de kayak yaparak zaman geçirdi.
Vatandaşlardan Mazlum Tekçe, AA muhabirine, yüksek rakımda güzel bir ortamda kayak yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.
Yöre sakinlerinin yanı sıra öğrencilerin ve çevre illerden insanların merkeze ilgi gösterdiğini belirten Tekçe, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki hafta burada yarış olacak. Hemen sonrasında Kar Festivali yapılacak. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda buraya daha çok talep olacak. Yoğun kar ve rüzgar var. Ona rağmen burada çok sayıda ziyaretçi var. Kayak yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz."
Ziyaretçilerden Eniz Şener de "Buraya bayağı ilgi var. Kar çok fazla. Pistlerin yukarısında hava sisli. Göz gözü görmüyor. Yine de adrenalin yaşamak için buradayız. Dolu dolu zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'den gelen Grady Pıckett ise kenti çok beğendiklerini dile getirerek, "Ailemle birlikte buraya geldim. 6 çocuğum var. Snowboard ve kayak imkanı burada daha iyi. 9 kişiyle geldik. 8 kişi ailemden birisi de arkadaşım. Kayak için 4-5 gün kalıp döneceğiz. Burayı internetten gördük. Kayak merkezi ve ortam çok güzel. Tesiste ücretler de gayet uygun." dedi.
Pıckett'in eşi Becky Pickett de "6 çocuk annesiyim. Burada kar çok iyi. Burayı çok sevdik. Bölge insanı çok nazik. Çok ilgililer. Çocuklarım buranın yemeklerini çok sevdi. Oğlum snowboard yapmayı seviyor. Buraya kayak için geldik zaten. İnsanlar cana yakın. Her şey için teşekkür ederiz." diye konuştu.
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