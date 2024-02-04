 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı

Hakkari\'deki Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı

Hakkari'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri haline gelen kayak merkezi, mekanik sistemleri, pistleri, oteli ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, karlı ve soğuk havaya rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı. ABD'den gelen Pıckett ailesi de kayak yaparak zaman geçirdi. Bölge halkı ve çevre illerden gelen insanlar, merkeze yoğun ilgi gösterdi. Önümüzdeki hafta burada bir yarış ve Kar Festivali düzenlenecek. Ziyaretçiler, burada güzel bir ortamda kayak yapma imkanı bulduklarını ifade etti.

04.02.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son gününde karlı havada kayak yaparak eğlendi.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan kayak merkezi, mekanik sistemleri, pistleri, oteli ve kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Yörenin yanı sıra, çevre illerden merkeze gelen ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son gününde kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, karlı ve soğuk havaya rağmen kayak takımları, kızak ve snowboardla kaymanın keyfini yaşadı.

Bir grup vatandaşın halay çekerek eğlendiği merkeze ABD'den gelen 8 kişilik Pıckett ailesi de kayak yaparak zaman geçirdi.

Vatandaşlardan Mazlum Tekçe, AA muhabirine, yüksek rakımda güzel bir ortamda kayak yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Yöre sakinlerinin yanı sıra öğrencilerin ve çevre illerden insanların merkeze ilgi gösterdiğini belirten Tekçe, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta burada yarış olacak. Hemen sonrasında Kar Festivali yapılacak. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda buraya daha çok talep olacak. Yoğun kar ve rüzgar var. Ona rağmen burada çok sayıda ziyaretçi var. Kayak yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz."

Ziyaretçilerden Eniz Şener de "Buraya bayağı ilgi var. Kar çok fazla. Pistlerin yukarısında hava sisli. Göz gözü görmüyor. Yine de adrenalin yaşamak için buradayız. Dolu dolu zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'den gelen Grady Pıckett ise kenti çok beğendiklerini dile getirerek, "Ailemle birlikte buraya geldim. 6 çocuğum var. Snowboard ve kayak imkanı burada daha iyi. 9 kişiyle geldik. 8 kişi ailemden birisi de arkadaşım. Kayak için 4-5 gün kalıp döneceğiz. Burayı internetten gördük. Kayak merkezi ve ortam çok güzel. Tesiste ücretler de gayet uygun." dedi.

Pıckett'in eşi Becky Pickett de "6 çocuk annesiyim. Burada kar çok iyi. Burayı çok sevdik. Bölge insanı çok nazik. Çok ilgililer. Çocuklarım buranın yemeklerini çok sevdi. Oğlum snowboard yapmayı seviyor. Buraya kayak için geldik zaten. İnsanlar cana yakın. Her şey için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Kayak Merkezi, Hakkari, Yerel Haberler, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Ziyaretçiler Karlı Havada Kayak Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement