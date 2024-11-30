Halep\'te Savaş Uçağı Saldırısı: Çok Sayıda Sivil Öldü

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Suriye'de Halep kent merkezinin rejim karşıtı grupların ele geçmesinin ardından kimliği belirsiz savaş uçaklarının merkeze düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Büyük çoğunluğu rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep kent merkezindeki bir meydana, kimliği belirsiz savaş uçakları saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.