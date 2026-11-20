Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Halk Tv'ye yönelik "bilirkişi davası"nda, gazeteciler Barış Pehlivan ve Hakan Kürşat Oğuz hakkında telefon görüşmesinin kaydedilmesi ve yayımlanması suçlamalarıyla toplam 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre isterken, duruşma 10 Şubat 2027'ye ertelendi.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Seda Selek, Kürşat Oğuz ve Serhan Asker'in "kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek" ve "kayda alınan konuşmaları yayımlamak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak 2025'te düzenlediği "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişi S.B ile Barış Pehlivan arasında geçen telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanması üzerine açılmıştı.

Gazetecilerin katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Hakim değişikliği nedeniyle önceki duruşma tutanaklarının okunmasının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

SAVCI İKİ AYRI SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Savcı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini rızası dışında kayda aldıkları iddiasıyla "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcılık mütalaasında, İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Pehlivan'ın S.B'nin telefonla arayarak basın toplantısındaki açıklamalar ve bilirkişilik yaptığı dosyalar hakkında sorular yönelttiği, görüşme sırasında telefonun hoparlöre verildiği ve yanında bulunan Kürşat Oğuz tarafından ses kayıt cihazıyla kaydedildiği ileri sürüldü. S.B'nin görüşmeyi sonlandırmak istemesine rağmen Pehlivan'ın sorularını sürdürdüğü, görüşmenin kayda alınması konusunda bilgi verilmediği ve rızasının alınmadığı iddia edildi.

Savcı, Pehlivan ve Oğuz'un görüşmenin kaydedilmesi ve paylaşılması eylemlerinde fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini değerlendirdi.

Savcı ayrıca Pehlivan, Oğuz, Toktaş, Selek ve Asker'in ses kaydının canlı yayında yayımlanması nedeniyle "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Böylece Pehlivan ve Oğuz hakkında iki ayrı suçtan toplam 4 yıldan 10 yıla kadar, Toktaş, Selek ve Asker hakkında ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

AVUKATLARDAN MÜTALAAYA İTİRAZ

Suat Toktaş'ın avukatı Serhat Çetin, mütalaaya katılmadıklarını belirterek suçun şikayete bağlı olmasına karşın soruşturmanın re'sen başlatıldığını, müştekinin ilk şikayet dilekçesinde müvekkili hakkında şikayetinin bulunmadığını savundu.

Toktaş'ın kendisine gönderilen ses kaydını, kayıttaki kişinin rızası bulunduğunu düşünerek montaj birimine ilettiğini belirten Çetin, müvekkilinin rıza olmadığını Barış Pehlivan'ın mesajıyla öğrendiğini ileri sürdü. Toktaş'ın montaj birimiyle farklı odalarda bulunması nedeniyle kaydın yayımlanmasına müdahale edemediğini savunan Çetin, suç işleme kastının bulunmadığını belirterek öncelikle beraat, aksi halde şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti.

Toktaş'ın diğer avukatı Nermin Naz Balkan ile Barış Pehlivan ve Seda Selek'in avukatı Buse Şahin de mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, avukatların savunma ve delillerini sunmaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma 10 Şubat 2027 saat 10.00'a ertelendi.