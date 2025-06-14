İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
İsrail'e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada yapılan video paylaşımda, İran'dan İsrail'e fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.
Mesajda, İbranice ve Farsça "çaresiz kalacaksınız" ifadesine yer verildi.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.
İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Hamaney'den İsrail'e videolu 'çaresiz kalacaksınız' mesajı - Son Dakika
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