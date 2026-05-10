Hamaney, Savaş Yönetimi ile Görüştü

10.05.2026 17:42
Hamaney, Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdullahi ile olası saldırılara karşı hazırlıkları görüştü.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile görüştüğü belirtildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, Abdullahi ile görüştü.

Abdullahi, ülke lideri Hamaney'e İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut durumu hakkında bir rapor sunarak olası saldırı durumuna karşı hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Abdullahi, Hamaney'in emirleri doğrultusunda ülkenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunacağını ifade etti, Hamaney de ???????İran Silahlı Kuvvetleri'ne "düşmanla" mücadelenin sürdürülmesi için yeni emirler verdi.???????

Kaynak: AA

